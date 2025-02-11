Başkan Erdoğan'dan Malezya'da önemli açıklamalar: "Türkiye Yüzyılı hedefiyle yürüyeceğiz" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Malezya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladıklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı hedefiyle durmadan yürüyeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz." ifadelerini kullandı.