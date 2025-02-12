CHP’li Didim Belediyesi kentsel dönüşüme karşı! 2 bin 500 kişinin yaşadığı tabut evlerle ilgili yeni gelişme

Aydın'ın Didim ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı 53 yıllık 1137 konuttan oluşan Sahil Sitesi ölüme davetiye çıkartıyordu. Mavişehir Mahallesi'nde 53 yıl önce inşa edilen Sahil Sitesi S.O.S. veriyordu. Tabut binalar olarak adlandırılan evlerin bazılarının kolonlarındaki betonlar kendiliğinden dökülürken, sıvaların döküldüğü kolonların demirleri bile ortaya çıkmıştı. Korku yaşayan vatandaşlar evlerine bile giremezken, bu durum site sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratıyordu. CHP'li Didim Belediyesi tarafından bugüne kadar riskli yapı ilan edilmeyen tabut binalarla ilgili yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılamadı. Site sakinlerinden yüzde 50+1 çoğunluk sağlanamadığı için de dönüşüm anlamında bir adım atılamadı.
SABAH, 'ÖLMEK İSTEMİYORUZ' DİYEN VATANDAŞLARIN SESİ OLDU
SABAH, 'ölmek istemiyoruz' diyen vatandaşların sesi oldu. SABAH'ın 19 Ağustos'ta yayınlanan "53 yıllık sitede ölüm korkusu' başlıklı haberi sonuç verdi. CHP'li Didim Belediyesi tarafından riskli yapı ilan edilmemesi nedeniyle yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılamadığı tabut binalarla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Aydın Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri Mavişehir semtindeki binaları 'depreme dayanıksız riskli yapı' ilan etti.
ACİL KODU İLE BİLDİRDİ
SABAH'ın haberinin ardından Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü durumu bakanlığa acil koduyla bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da durumu acil kodu ile gündeme aldı.
RİSKLİ YAPI İLAN EDİLDİ
Bakanlık kısa süre sonra Mavişehir Mahallesi'ndeki tabut binaların bulunduğu Sahil Sitesi'ne durum tespiti için bir ekip gönderdi. Binaların dayanıklılığını ölçmek için iki kez karot testi yapıldı. Bakanlık riskli yapı olarak tespit edilen yapılara ilişkin tutanak tuttu.
DİLEKÇEYE 1.5 AYDIR YANIT GELMEDİ
1137 konuttan oluşan Sahil Sitesi ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Site sakini Murat Büyükmeriç, CHP'li Didim Belediyesi'ne yazdığı dilekçede Başkan Hatice Gencay'ı suçlayarak riskli yapı ilan edilen içinde kaçak yapı da bulunan tabut binalarla ilgili yıkım kararı verilmesi ve suç duyurusunda bulunulması gerektiğini ifade etti. Didim Belediyesi, Büyükmeriç'in dilekçesine 1.5 aydır yanıt vermedi.
BLOKLARIN BİR KISMI YOL VE PARK ALANINA İNŞA EDİLDİ
Büyükmeriç'in Didim Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne 13 Aralık 2024'te teslim ettiği yazdığı dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Siteye ait blokların bir kısmı imar planlarında yol ve park alana inşaa edilmiştir. 'Kısmen yol ve park olarak görülmektedir' şerhi düşülmüştür. 4 blok parsel sınırlarını aşarak yol ve park olarak imar uygulaması yapılan alana taşmıştır. Bloklar yasa ve mevzuata aykırı inşaa edilmiştir. Site yönetimi tarafından bu husus bilindiği halde kulak arkası edilmektedir. İmar planlarında yol, yeşil alan, otopark gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılmış alanlara tecavüz eden yapılan kaçak yapı olarak nitelendirilmektedir. Bu kaçak yapılar hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. İmara aykırılıkların tespiti, imara aykırılıkların giderilmesi, giderilmezse para cezası uygulanması, yıkım kararı verilmesi, ayrıca suç oluşturan eylem sebebiyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi saygıyla talep olunur."