Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li eski yönetiminin bir skandalı daha gün yüzüne çıktı. 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan yüzlerce koli malzemeyi, deprem bölgesine göndermeyip depolarda çürüttükleri ortaya çıktı.
"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer döneminde yapılan usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.
CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden büyük vicdansızlık: 6 Şubat depremi için toplanan yardımlar depodan çıktı!
Vatandaşlar kendi bütçelerinden ayırarak kampanyaya gıda maddesi, kıyafet, hijyen ürünleri, bebek bezi ve mama gibi çeşitli temel ihtiyaç malzemeleri bağışlamıştı.
Bu yardımları bölgeye ulaştırmayan CHP'li yönetimin, Hatay için belediye bütçesiyle yaptırılan konteyner mutfağı da bölgeye göndermediği, belediyeye ait bir şantiyeye bıraktığı öğrenildi.
Bir depo içerisinde çürüyen gıda maddeleri, yıpranan kıyafetler ve zarar gören diğer ürünler, CHP'nin sorumsuz yönetim anlayışını da gözler önüne serdi.