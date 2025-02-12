CHP’li Esenyurt Belediyesi’nden büyük vicdansızlık: 6 Şubat depremi için toplanan yardımlar depodan çıktı!

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer döneminde yapılan usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.

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