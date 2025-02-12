CHP’li Esenyurt Belediyesi’nden büyük vicdansızlık: 6 Şubat depremi için toplanan yardımlar depodan çıktı!
Cumhuriyet Halk Partisi'nin DEM Parti ile kent uzlaşısı adı altında ittifak yaparak aday gösterdiği Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. CHP’li eski yönetimin son usulsüzlüğü ise şaşkınlık yarattı. Esenyurt Belediyesi’nin 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan yüzlerce koli malzemeyi, deprem bölgesine göndermeyip depolarda çürüttükleri ortaya çıktı.
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