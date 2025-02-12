SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Endonezya’da dikkat çeken mesaj: Özgür Filistin devletinin kurulması geciktirilemez

Ekonomik ilişkilerimizin sağlık, inşaat, gıda ve helal ürünler alanlarında çeşitlendirilmesine önem veriyoruz. Bilhassa Endonezya'nın yeni başkentinin inşa sürecinde dünya çapında başarılı projelere imza atmış inşaat firmalarımızın yer almasını istiyoruz.

İki turizm ülkesi olan Türkiye ve Endonezya arasındaki beşeri temasların artırılmasının önemine değindik.

THY'nin sefer sayısının artırılmasının önemine vurgu yaptık. Geçtiğimiz yıl Endonezya'dan ülkemize 200 bin, ülkemizden de Endonezya'yı yaklaşık 50 bin turist ziyaret etti. Bu rakamlar sevindirici olmakla birlikte potansiyelimizin çok çok altındadır. Endonezyalı gençlerin Türkiye burslarına olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemizde eğitim almış 5 bin Endonezyalı kardeşimizi kültür elçileri olarak görüyoruz.

Görüşmelerimizde ayrıca BM, G-20, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı platformlarını münasebetimizi artırma konusunda mutabık kaldık.