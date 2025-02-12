Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze'nin inşasında birlikte çalışacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
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