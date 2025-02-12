Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Karla mücadele ekipleri her daim hazır. Kış lastiği takan yolda kalmaz.

DEMİR YOLLARI TAHRİP OLMUŞ



Suriye'de demir yolları çok ciddi bir şekilde tahrip olmuş. Bu sorunları masaya yatırdık. Havayolu ilk önceliğimiz. Şam Havalimanı'nı adam edelim sonra sıra Halep'e gelecek.



THY Suriye'ye haftada 3 sefer yapmaya başladı.

SOSYAL MEDYA YASAĞI

Gençlerimize, çocuklarımıza güveniyoruz. Bir taraftan da çocuklarımız daha iyi yetişmesine daha iyi fırsat verme adına bütün dünyada yapılan işler var. 16 yaş altındaki çocuklara erişimine engel koyalım istiyoruz.

ROBLOX VE DISCORD ENGELİ



İçerik çıkarılmasıyla ilgili bizim taleplerimizi yerine getirselerdi engelleme olmayacaktı. Ülkemizin kurallarını bildirdik, bu konuda çalışma yaptıklarını söyleyebiliriz. Bakan Uraloğlu bu konuda yapılan anketlerde çoğunluğu düzenlemeye destek verdiğini açıkladı.

5G NE ZAMAN KULLANILACAK?

Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik o da kamuoyuna duyurdu. Bu senenin ilk yarısında ihalesini yapalım, 2026'da da ilk sinyali alalım istiyoruz. Yerli ekipmanların kullanımı konusunda da bir irade ortaya koyuyoruz. 4 büyük futbol takımının stadyumunda 5G hizmeti denenecek.