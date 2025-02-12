Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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