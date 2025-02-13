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Giriş Tarihi: 13.2.2025 08:55 Son Güncelleme: 13.2.2025 09:08

Başkan Erdoğan Pakistan'da resmi törenle karşılandı

Malezya ve Endonezya temaslarının ardından Pakistan'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na ve anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısına katılması bekleniyor.

Başkan Erdoğan Pakistan’da resmi törenle karşılandı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan için resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Pakistan'da Başbakanlık'ta karşılama töreni düzenlendi.

Bu kapsamda Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısına ve Türkiye-Pakistan İş Forumu'na iştirak edecek.

Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşecek, ardından Zerdari'nin vereceği resmi devlet yemeğine katılacak.

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Başkan Erdoğan Pakistan'da resmi törenle karşılandı
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