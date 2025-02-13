Başkan Erdoğan Pakistan'da resmi törenle karşılandı | Video
Malezya ve Endonezya temaslarının ardından Pakistan'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. Ülkelerin heyetlerinin takdiminin ardından Erdoğan ve Şerif, ikili ve heyetler arası görüşmeye geçti. Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılacak. Erdoğan ve Şerif'in, toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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