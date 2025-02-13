Pakistan’da muhteşem karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Asya turunun son durağı olan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi. Başkan Erdoğan'ı, İslamabad Nur Khan Hava Üssü'nde, Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Senatör Mohammad Ishaq Dar, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'nin kızı Aseefa Bhutto Zerdari, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu ve eşi Emine Neziroğlu ile diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte Bakanlar ve bürokratların da aralarında bulunduğu Türk heyeti Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta coşku ile karşılandı. Başbakanlık binasında bugün Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'na katılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şerif ile anlaşmalar için yapılacak imza törenine ve ortak basın toplantısına katılması planlanıyor. Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari ile ikili görüşme gerçekleştirmesi öngörülüyor.