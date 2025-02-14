CHP’li personelin PKK sicili kabarık

İstanbul'da CHP'li 9 belediyeye yönelik terör operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasal alan yapılanması HDK Çatı Yapılanması'nın ana soruşturması kapsamında, Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli ve Beyoğlu Belediye Meclis üyesi 9 kişi ile bir sivil proje danışmanı gözaltına alınmıştı.

PKK'nın "Kent Uzlaşısı" faaliyetleri kapsamında 2024 Yerel Seçimleri sonrasında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi olarak ya da çeşitli belediye birimlerinde görev yapmaya başlayan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi. Şüpheliler savcılık sorguları sonrası tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin HDK içerisinde faaliyet yürüttükleri, KCK eşbaşkanları ve yürütme konseyi üyesi üst düzey terör örgütü mensuplarının talimatlarıyla 'demokratik özerklik' planını hayata geçirmek maksadıyla ilçe belediyelerinde krtik konumlara getirildikleri belirtildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 10 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi

KIZLARI DA PKK'LI ÇIKTI

Operasyonla ilgili yeni ayrıntılara da ulaşıldı. Tutuklanan Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül'ün kızı Dilan Gül'ün 2013'te bölücü terör örgütü PKK'ya katıldığı, Gül ve eşi Fethi Ahmet Gül'ün bu süreçte aktif rol aldıkları tespit edildi. Elif ve eşi Fethi Ahmet Gül'ün 2014'te Şırnak üzerinden Kuzey Irak'a geçerek o dönem 17 yaşında olan kızları Dilan Gül'ün terör örgütü kampında ziyarete gittikleri kaydedildi. Bölücü örgütün dağ kadrosundaki Dilan Gül'ün halen arandığı ifade edildi.

Elif Gül'ün ikamet aramasında elde edilen dijital materyallerin incelemesinde; kendisi ve kocasının 2013'te İstanbul'dan PKK/ KCK'ya katılan "Roza Dersim" kod adlı kızları Dilan Gül (28) ile Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesinde 1 Kasım 2014 ve 2 Kasım 2014 tarihlerinde çekilen fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi. Elif Gül ve Fethi Ahmet Gül'ün 29 Ekim 2014'te Şırnak-Habur Sınır Kapısı'ndan yurtdışına çıktığı, 2 Kasım 2014'te ise Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Dilan Gül'ün ise 2014'te PKK/KCK silahlı terör örgütünün Metina bölgesinde faaliyet yürüttüğü saptandı. Elif Gül'ün dayısının oğlu olan 'Erhan Porsipi' kod adlı İshak Özçaktu'nun da 2005'te İstanbul'dan örgütün kırsal alan yapılanmasına katıldığı, örgütte sözde özel kuvvetler isimli yapılanmanın sorumlularından olduğu, İstanbul-Ankara-Kayseri'de gerçekleşen saldırıların eylem talimatların verdiği ve kırmızı kategoride aranırken 2019'da etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Elif Gül'ün teyzesinin kızı 'Reyhan' kod adlı Halime Özadıkti'nin 1994'te terör örgütüne katıldığı, bir diğer akraba Mustafa Şahin'in ise 2014'te İstanbul'da "terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem gördüğü ifade edildi.

YOĞUN TERÖR İLETİŞİMİ

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün HTS verilerinin incelemesinde, adli kaydı olan 52 kişiyle iletişimde olduğu belirlendi. Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in ise adli kaydı bulunan 313 kişiyle iletişiminin olduğu ortaya çıktı. Diğer şüphelilerin de adli kaydı bulunan yüzlerce kişiyle iletişim kurdukları ortaya çıktı.