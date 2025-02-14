Çıplak aramada önlük verilmesi gerekiyor

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, yasak olmasına rağmen cezaevlerine sokulmak istenirken 470 cep telefonu, 404 uyuşturucu madde, 605 akıllı saat ele geçirildiğini açıkladı. Yıldırım, TBMM Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu'nda cezaevlerinde mevzuatı uygularken insan onurunu esas alan yaklaşım içinde olduklarını söyledi. Çıplak arama eleştirilerini yanıtlayan Yıldırım, mevzuatta detaylı arama olarak geçen bu uygulamanın Batı ülkelerinde yapılanlardan daha medeni olduğunu söyledi. Bu aramanın iki sebeple yapıldığına dikkat çeken Yıldırım, "Önlük verilmesi gerekiyor 2014'ten bu yana. Yine, uygulamada önlük kullanmayan bir yer olduğunu duyduğumuz zaman denetliyoruz ve eksiği varsa bunu tamamlıyoruz" dedi. Yıldırım, cezaevlerinde iaşe bedellerinin de 83 liradan 118 liraya, haftalık harcamanın da 3500 liraya çıkarıldığını söyledi.