Başkan Erdoğan’ı “şiir bilmez” diyerek hedef almıştı! Özgür Özel fena rezil oldu...

Başkan Erdoğan'ın 1997 yılında Siirt'te okuduğu ve hapse girmesine neden olan Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' isimli şiirine atıf yapmak isteyen Özel, "Erdoğan Siirt'te bir şiir okudu. Minareler mızrak, kubbeler miğfer, saldır asker Allahu Ekber falan... Böyle bir şiir. Şir ya şiir. Şiir okudu" ifadelerini kullandı. Özel sosyal medyada alay konusu oldu.

Özgür Özel fena rezil oldu! Başkan Erdoğan'ın hapse girmesine sebep olan 'Asker Duası' şiirini yanlış okudu | Video