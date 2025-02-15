Özgür Özel fena rezil oldu! Başkan Erdoğan'ın hapse girmesine sebep olan 'Asker Duası' şiirini yanlış okudu | Video

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Ahmetli İlçe Başkanlığı ziyareti sonrasında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan’a “şiir bilmez, cahil” diyen Özgür Özel, Erdoğan’ın hapse girmesine neden olan, Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' isimli şiirini yanlış okudu. Özel'in bu hareketi sosyal medyada alay konusu oldu.