Özgür Özel fena rezil oldu! Başkan Erdoğan'ın hapse girmesine sebep olan 'Asker Duası' şiirini yanlış okudu | Video
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Ahmetli İlçe Başkanlığı ziyareti sonrasında açıklama yaptı. Başkan Erdoğan’a “şiir bilmez, cahil” diyen Özgür Özel, Erdoğan’ın hapse girmesine neden olan, Ziya Gökalp'in 'Asker Duası' isimli şiirini yanlış okudu. Özel'in bu hareketi sosyal medyada alay konusu oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
03:58
Salih Tuna | TÜSİAD’ın CHP’ye acıklı zararı 15.02.2025 | 13:35
05:04
Mahmut Övür | Mallesef yine TÜSİAD 15.02.2025 | 13:33
04:14
Bercan Tutar | Atlantik’te ‘Ukrayna kasırgası’ 15.02.2025 | 13:31
05:16
Okan Müderrisoğlu | Yine TÜSİAD, yine özel imalat kriz! 15.02.2025 | 13:18
00:27
00:34
07:14
Türk Hava Kuvvetleri'nin 88 yıllık delikanlısı 15.02.2025 | 08:00
02:38
33:53
02:04
01:13
AK Parti'li Yayman'dan TÜSİAD'a tepki! 14.02.2025 | 15:57
32:06
08:21
Altında rekor üstüne rekor! Yükseliş devam eder mi? | Video 14.02.2025 | 10:51
06:04
TÜSİAD’dan yine siyasete müdahale 13.02.2025 | 17:11
14:11
Başkan Erdoğan: "Gazze Gazzeli kardeşlerimizindir" | Video 13.02.2025 | 15:45
02:04
GÖKBEY, soğuk hava testlerini başarıyla tamamladı | Video 13.02.2025 | 13:37
08:53
Başkan Erdoğan Pakistan'da resmi törenle karşılandı | Video 13.02.2025 | 10:05
53:03
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar 12.02.2025 | 22:14
00:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehter Marşı’na eşlik etti 12.02.2025 | 13:17