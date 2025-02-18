Başkan Erdoğan ile Zelenskiy’den ortak basın toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski görüşmesi sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

4. yılına girecek olan savaşta hayatını kaybedenler için Ukrayna halkına taziyelerimi iletiyorum. Zelenski'nin ziyareti, savaşın temel dinamiklerinde önemli değişime aday olunan bir dönemde gerçekleşiyor. Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmayacağı anlayışıyla taraflar arasında barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik. Mart 2022'de İstanbul'da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık. Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirdik. Son 3 yılda Rusya ve Ukrayna ile her seviyede doğrudan girişimlerde bulunduk. Sayın Trump'ın savaşın müzakereler yoluyla ve süratle sonlandırılması için başlattığı bir diplomatik girişim mevcut. Bu yaklaşım Türkiye'nin politikasıyla da örtüşüyor. Gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve bağımsızlığına olan kuvvetli desteğini ifade ettik. Aynı zamanda müzakere sürecinin kalıcı bir barışla sonuçlandırılması için her türlü desteği vereceğimizin altını çizdik. Bu savaş artık sona ermelidir.