Video Haber Başkan Erdoğan ile Zelenskiy'den kritik zirve sonrası önemli mesajlar! "Ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır"
Başkan Erdoğan ile Zelenskiy'den kritik zirve sonrası önemli mesajlar!

Başkan Erdoğan ile Zelenskiy'den kritik zirve sonrası önemli mesajlar! "Ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır"

18.02.2025 | 18:30

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında "Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır" dedi.

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