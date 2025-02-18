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Giriş Tarihi: 18.2.2025 14:17 Son Güncelleme: 18.2.2025 14:26

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Zelenski görüşmesi başladı

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski görüşmesi başladı. Başkan Erdoğan ile Zelenskiy, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya gelecek heyetlerin toplantısına da başkanlık edecek.

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Zelenski görüşmesi başladı
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski görüşmesi başladı.

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşüyor. Başkan Erdoğan ile Zelenskiy, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya gelecek heyetlerin toplantısına da başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.
Görüşmeler tamamlandıktan sonra farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak.

Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ziyareti ortak basın toplantısında değerlendirecek.

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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Zelenski görüşmesi başladı
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