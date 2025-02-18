Zelenskiy'den A Haber'in sorusuna yanıt: "Masada Türkiye'yi de istiyoruz" | Video
Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Başkan Erdoğan'la görüşmesinden önce Ukrayna'nın Ankara'daki Büyükelçiliğinin açılışını gerçekleştirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zelenskiy, Rusya'yla devam eden savaşın sona ermesi için kurulacak masada Türkiye'yi de görmek istiyoruz dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı bu konunun Başkan Erdoğan ile gerçekleştireceği görüşmede ele alınacağını da belirtti.
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