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Giriş Tarihi: 18.2.2025 21:47 Son Güncelleme: 18.2.2025 22:07

THY duyurdu: İstanbul kalkış ve varışlı bazı seferler iptal edildi

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştireceği bazı uçuşların iptal edildiği duyuruldu.

DHA
THY duyurdu: İstanbul kalkış ve varışlı bazı seferler iptal edildi

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın bazı uçuşlarının iptal edildiği duyuruldu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

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THY duyurdu: İstanbul kalkış ve varışlı bazı seferler iptal edildi
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