SON DAKİKA! Menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma

İtiraz sulh ceza hakimliği tarafından reddedildi. Ancak avukatı bu sefer İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 8. Asliye Ceza hakimi Fatih Kapan bir skandala imza atarak Barım'ın tahliyesine karar verdi.