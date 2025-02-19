SON DAKİKA! Menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı veren hakime soruşturma

Son dakika haberi: Hem dizi sektörü tekelleşme, şantaj soruşturması hem de Gezi Parkı soruşturma devam ederken Ayşe Barım'ın avukatı geçtiğimiz günler dilekçe sunarak tutukluluğa itirazda bulundu.
İtiraz sulh ceza hakimliği tarafından reddedildi. Ancak avukatı bu sefer İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 8. Asliye Ceza hakimi Fatih Kapan bir skandala imza atarak Barım'ın tahliyesine karar verdi.
TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ
Tahliye kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Can Tuncay, karara itiraz ederek Barım hakkında tutukluluk kararının devam etmesini talep etti. Dosya, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirme neticesinde Barım'ın tekrardan tutuklanmasına karar verdi.