Ayşe Barım'ın, Whatsapp'tan attığı mesajlar ortaya çıktı! "Gücümüz karşısında kimse direnemez"

AYŞE BARIM'DAN AJANS KOMİSYONLARI MESAJI

Ayşe Barım'ın 12 Eylül 2022'de oluşturdukları "Ajans komisyonu meselesi düzenleme" isimli whatsapp grubunda yazdığı mesajlarında;

"Merhaba arkadaşlarım uzun süredir ajans komisyonları ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz herhalde siz de yaşıyorsunuzdur. Bilhassa Medyapım ve Ayyapım, çok istedikleri oyuncularda zorlasak da genel olarak bizim komisyonumuz sorgulanıyor devamlı. Bunun için isterseniz buluşsak mı? Yapımcılar birliğine bir toplantı ile devalüasyon vs artan maliyetler, maaşların en az iki katına çıkması vs gibi gerçekten zorlandığımızı anlatsak mı" ifadeleriyle fitili ateşliyor.