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Haberler Galeri Ayşe Barım'ın, Whatsapp'tan attığı mesajlar ortaya çıktı! "Gücümüz karşısında kimse direnemez"
Giriş Tarihi: 29.01.2025 06:42 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 07:03

Ayşe Barım'ın, Whatsapp'tan attığı mesajlar ortaya çıktı! "Gücümüz karşısında kimse direnemez"

Rekabet Kurulu, dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili 21 şirkette yapılan incelemelerle ilgili hazırladığı raporda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Ayşe Barım'ın ajansının başını çektiği menajerlik şirketlerinin, yüksek komisyon oranları almak için eylem planları yaptıkları ortaya çıkmıştı. Barım'ın da arasında olduğu menajerlerin kurdukları whatsapp ve e-posta gruplarında yapımcılara gözdağı veren ifadelere rastlandı. Bir menajer, "İsyan ateşi yandı" derken, bir diğer menajer ise yüksek komisyon alamazlarsa yapımcıların film ve dizi çekmekte zorlanacağına vurgu yaparak, "Dizi kastı oluşturabiliyorsa buyursun çeksin izleriz" dediği görüldü. Menajerlerden bazılarının, yapmayı düşündükleri eylemlerin Rekabet Kanunu açısından sıkıntı oluşturabileceğini söylemesi de dikkat çeken bir diğer konuşma oldu.

ATAKAN IRMAK
Ayşe Barım’ın, Whatsapp’tan attığı mesajlar ortaya çıktı! Gücümüz karşısında kimse direnemez

Dizi ve sinema sektöründe tekelleşme ve şantaj iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık şirketinin sahibi menajer Ayşe Barım'la ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Halihazırda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da iddialarla ilgili soruşturma yürüttüğü Barım'la ilgili, sektörde tekel oluşturulmasına yönelik Rekabet Kurulu'nun yaptığı tespitler gün yüzüne çıktı.

Ayşe Barım’ın, Whatsapp’tan attığı mesajlar ortaya çıktı! Gücümüz karşısında kimse direnemez

Menajerlerin birbirleri aralarında yaptıkları konuşmalarda yüzde 20'nin altında komisyon oranını kabul etmeyeceklerine dair yapımcı ve kast ajanslarına yönelik dayatmalarla ilgili tehditlere varan ifadeler geçiyor. Öyle ki yüzde 20'yi kabul etmeyen yapımcı ve kast ajanslarına oyuncu vermemeyi bile göze aldıkları görülüyor.

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Ayşe Barım’ın, Whatsapp’tan attığı mesajlar ortaya çıktı! Gücümüz karşısında kimse direnemez

Menajerler arasında, yapmayı planladıkları boykota varan eylemlerin ve dayatmanın Rekabet Kanunu açısından sıkıntı çıkabileceği bile sorgulanıyor.

Ayşe Barım’ın, Whatsapp’tan attığı mesajlar ortaya çıktı! Gücümüz karşısında kimse direnemez

AYŞE BARIM'DAN AJANS KOMİSYONLARI MESAJI

Ayşe Barım'ın 12 Eylül 2022'de oluşturdukları "Ajans komisyonu meselesi düzenleme" isimli whatsapp grubunda yazdığı mesajlarında;

"Merhaba arkadaşlarım uzun süredir ajans komisyonları ile ilgili ciddi sorunlar yaşıyoruz herhalde siz de yaşıyorsunuzdur. Bilhassa Medyapım ve Ayyapım, çok istedikleri oyuncularda zorlasak da genel olarak bizim komisyonumuz sorgulanıyor devamlı. Bunun için isterseniz buluşsak mı? Yapımcılar birliğine bir toplantı ile devalüasyon vs artan maliyetler, maaşların en az iki katına çıkması vs gibi gerçekten zorlandığımızı anlatsak mı" ifadeleriyle fitili ateşliyor.

Ayşe Barım’ın, Whatsapp’tan attığı mesajlar ortaya çıktı! Gücümüz karşısında kimse direnemez

İSYAN ATEŞİ YANDI

Devamında ise "Dizi Çalışma Grubu" isimli bir Whatsapp grubu oluşturuldu. Whatsapp grubuna, "Kimimiz meseleyi biliyor ama toplantıyı bilmiyoruz. Kimimiz hiçbir şey bilmiyoruz sanırım. Yapımcılar yüzde 10 komisyon vermekte kararlı olduklarını söylüyorlar. Hatta bir menajerin attığı mesajda "İsyan ateşi yandı" ifadesini bile kullandığı görüldü.

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