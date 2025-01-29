Giriş Tarihi: 29.01.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
07:03
Ayşe Barım'ın, Whatsapp'tan attığı mesajlar ortaya çıktı! "Gücümüz karşısında kimse direnemez"
Rekabet Kurulu, dizi ve sinema sektöründeki tekelleşme ve şantaj iddialarıyla ilgili 21 şirkette yapılan incelemelerle ilgili hazırladığı raporda yeni ayrıntılara ulaşıldı. Ayşe Barım'ın ajansının başını çektiği menajerlik şirketlerinin, yüksek komisyon oranları almak için eylem planları yaptıkları ortaya çıkmıştı. Barım'ın da arasında olduğu menajerlerin kurdukları whatsapp ve e-posta gruplarında yapımcılara gözdağı veren ifadelere rastlandı. Bir menajer, "İsyan ateşi yandı" derken, bir diğer menajer ise yüksek komisyon alamazlarsa yapımcıların film ve dizi çekmekte zorlanacağına vurgu yaparak, "Dizi kastı oluşturabiliyorsa buyursun çeksin izleriz" dediği görüldü. Menajerlerden bazılarının, yapmayı düşündükleri eylemlerin Rekabet Kanunu açısından sıkıntı oluşturabileceğini söylemesi de dikkat çeken bir diğer konuşma oldu.