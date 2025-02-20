‘Milletimiz, adaleti savunan bir anlayışın sözcüsü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya'nın Nagoya şehrinde, Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, "Sadece Ortadoğu coğrafyasında değil, bizim etki alanımızdaki coğrafyalarda Türkiye'nin bundan sonra hangi istikamette yürüyeceği ve dünya sisteminin bundan sonraki gelişmesinde hangi katkıları sunacağı, dostun, düşmanın, herkesin merak ettiği bir konudur" dedi.

Kurtulmuş, "Milletimiz, bütün dünya için adaleti savunan bir anlayışın sözcüsü durumundadır" dedi. Kurtulmuş, Türkiye'nin son dönemlerde gücünün arttığına işaret ederek, Asya'nın en doğusunda olan Japonya ile Avrupa'nın en doğusunda olan Türkiye'nin gelecek dönemde dünyada yıldızı parlayacak, kendi kültürel kimliğiyle, kendi değerleriyle, kendi ayakları üstünde güçlü bir şekilde duracak dünyadaki sayılı ülkelerden olacağını ifade etti.