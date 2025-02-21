FETÖ firarisi Cevheri Güven’e bilgi sızdırmışlardı! Köstebek polisler hakim karşısında

"FETÖ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMEYİ BEKLİYORUM"

Sanık Çelik de okul hayatından itibaren FETÖ ile mücadele ettiğini, mücadelesinin 15 Temmuz'la silahlı çatışmaya dönüştüğünü söyledi.

O dönem Ankara'nın FETÖ'nün en yoğun olduğu şehirlerden biri olduğunu ve örgütün kamuda örgütlendiğini aktaran Çelik, Ankara'da ilk FETÖ operasyonuna kendisinin de katıldığını anlattı.

Çelik, şunları söyledi:

"Bu iddianamedeki en beğendiğim kısım, örgütün tanımının olduğu bölümdür. Çünkü bu tanımı biz yaptık ve bu tanımların hepsi doğrudur. Benimle ilgili FETÖ nasıl yayınlar yapmış? Zaman Gazetesi neler yazdı? 15 Temmuz gecesi telsiz konuşmalarım incelendiğinde, ölümüne nasıl bir mücadele ettiğim görülmüştür. Jandarma Kavşağı'nda ilk çatışmaya biz girdik.

Benim makam arabam şu an darbe müzesinde sergilenmektedir. Ne yaptığıma binlerce kişi şahit. FETÖ'nün bana saldırması haksız değil, çünkü onlara çok zarar verdim. Ben, Cevheri Güven'den şikayetçiyim. Cevheri Güven, yaptığım çalışmalardan dolayı babama hakaret etmiş bir vatan hainidir. Bundan sonra FETÖ tarafından öldürülmeyi bekliyorum. Gelsinler, yürekleri varsa. Beraatimi talep ediyorum."

Tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, Dinçer'in tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi.

Duruşmaya, 17 Nisan'da devam edilecek.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve bu birimlerde çalışan emniyet personeline yönelik provokatif paylaşımlar yapıldığı ve FETÖ'nün medya yapılanmasında yer alan Cevheri Güven'in X'teki paylaşımlarının ilgili hesaptan yeniden yayımlandığı tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Söz konusu hesabı Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Serkan Dinçer'in kullandığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların dijital materyallerindeki incelemede elektronik posta adresi, mesajlar, dosyalar ve fotoğraflarında ele geçirilen belgelerin, Güven'in YouTube kanalındaki içeriklerdeki belge ve bilgilerle birebir aynı olduğuna dikkat çekildi.

İddianamede, Dinçer'in telefonunda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmaya ait 151 sayfa evrakın taranmış halinin Dinçer'in kullandığı "cevheriyeulas@gmail.com" adlı e-posta adresinde kayıtlı olduğu vurgulandı.

"GİZLİLİK KARARLARINI İHLAL ETTİLER"

İddianamede, sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın da Ayhan Bora Kaplan soruşturmasındaki evrakları aleniyet kazanmadan başkaca kişilerle paylaşılarak gizlilik kararlarını ihlal ettikleri belirtildi.

İddianamede, Çelik, Öner ve Demircan'ın örgüt hiyerarşisinde yer almadıkları, örgüt üyesi olduklarına ilişkin herhangi bir delilin şu aşamada elde edilemediği ancak eylemleriyle örgüte yarar sağlamak amacıyla hareket ettikleri tespitine yer verildi.