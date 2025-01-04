FETÖ firarisi Cevheri Güven’e bilgi sızdırmışlardı! Soruşturma tamamlandı: Köstebek polisler için istenen ceza belli oldu

SERKAN DİNÇER BELGELERİ CEVHERİ GÜVEN'LE PAYLAŞTI

İddianamede, 'Zahir Çamlıca' isimli sosyal medya hesabında yapılan paylaşım içeriklerinin incelemesi yer alırken detaylar da ortaya çıktı. İçeriklerde paylaşımların birçoğunda firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in kullandığı sosyal medya hesabının etiketlendiği ve iki hesaptaki paylaşım içeriklerinde paralellik söz konusu olduğu kaydedildi. İçeriklerde, 'Zahir Çamlıca' isimli hesaptan Cevheri Güven'in hesabı üzerinden paylaşılan paylaşımların altına yorumlar yazıldığı aktarıldı. İddianamede, Cevheri Güven tarafından yayınlanan video içeriklerinde yer alan konuların genel olarak Serkan Dinçer'in emniyette çalıştığı döneme ilişkin görev tanımı ile uyumlu konular olduğu, Güven tarafından YouTube kanalında yapılan video paylaşımlarında geçen iddiaların Serkan Dinçer tarafından Cevheri Güven ile paylaşılmış olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

