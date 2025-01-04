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FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırmışlardı! Soruşturma tamamlandı: Köstebek polisler için istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 04.01.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
11:01
FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırmışlardı! Soruşturma tamamlandı: Köstebek polisler için istenen ceza belli oldu
FETÖ'nün sosyal medya propaganda sorumlusu firari Cevheri Güven'le bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan Ankara Emniyetinde görevli polis memuru köstebek Serkan Dinçer, Ankara eski Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele eski Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve yardımcısı Şevket Demircan hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Dinçer'in cep telefonunda yapılan incelemelerde mesajlarda, dosyalarda ve fotoğraflar bulunan belge ve bilgilerin, Cevheri Güven'in yayınları belge ve bilgilerle birebir aynı olduğu ortaya çıktı. Köstebek polisler için istenen cezalar da belli oldu