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Haberler Yaşam FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırmışlardı! Soruşturma tamamlandı: Köstebek polisler için istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 04.01.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 11:01

FETÖ firarisi Cevheri Güven'e bilgi sızdırmışlardı! Soruşturma tamamlandı: Köstebek polisler için istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün sosyal medya propaganda sorumlusu firari Cevheri Güven'le bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan Ankara Emniyetinde görevli polis memuru köstebek Serkan Dinçer, Ankara eski Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele eski Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve yardımcısı Şevket Demircan hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Dinçer'in cep telefonunda yapılan incelemelerde mesajlarda, dosyalarda ve fotoğraflar bulunan belge ve bilgilerin, Cevheri Güven'in yayınları belge ve bilgilerle birebir aynı olduğu ortaya çıktı. Köstebek polisler için istenen cezalar da belli oldu

Dilhan Dumanoğlu
FETÖ firarisi Cevheri Güven’e bilgi sızdırmışlardı! Soruşturma tamamlandı: Köstebek polisler için istenen ceza belli oldu

Ankara Emniyetinde görev yaparken Cevheri Güven'e bilgi sızdırdığı ortaya çıktıktan sonra tutuklanan polis memuru Serkan Dinçer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık Serkan Dinçer hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıl, Ankara eski Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele eski Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve yardımcısı Şevket Demircan hakkında 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'Gizliliği ihlali' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından toplam 20 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

FETÖ firarisi Cevheri Güven’e bilgi sızdırmışlardı! Soruşturma tamamlandı: Köstebek polisler için istenen ceza belli oldu

İddianamede, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü güdümünde paylaşım yapan sosyal medya hesaplarına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında 'Zahir Çamlıca' isimli sosyal medya hesabından Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve bu birimlerde çalışan şahıslara yönelik provokatör paylaşımlarına benzer paylaşımlar yapıldığı, paylaşımların altına da Cevheri Güven'e ait sosyal medya hesabının etiketlenerek tekrar dolaşıma dahil edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

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FETÖ firarisi Cevheri Güven’e bilgi sızdırmışlardı! Soruşturma tamamlandı: Köstebek polisler için istenen ceza belli oldu

FETÖ'CÜLERLE İRTİBATI ÇIKTI
Tespit içeriğinin incelenmesi sonucunda söz konusu sosyal medya hesabının Serkan Dinçer tarafından kullanıldığının belirlendiği, bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı. İddianamede Dinçer'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden işlem görmüş olan, haklarında yakalama kararı bulunan, örgüt ile iltisakları nedeniyle kamu görevinden ihraç edilmiş ve Bylock kullanıcısı olan kişilerle birlikte yolculuk ve konaklama birlikteliklerinin bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

FETÖ firarisi Cevheri Güven’e bilgi sızdırmışlardı! Soruşturma tamamlandı: Köstebek polisler için istenen ceza belli oldu

SERKAN DİNÇER BELGELERİ CEVHERİ GÜVEN'LE PAYLAŞTI
İddianamede, 'Zahir Çamlıca' isimli sosyal medya hesabında yapılan paylaşım içeriklerinin incelemesi yer alırken detaylar da ortaya çıktı. İçeriklerde paylaşımların birçoğunda firari FETÖ'cü Cevheri Güven'in kullandığı sosyal medya hesabının etiketlendiği ve iki hesaptaki paylaşım içeriklerinde paralellik söz konusu olduğu kaydedildi. İçeriklerde, 'Zahir Çamlıca' isimli hesaptan Cevheri Güven'in hesabı üzerinden paylaşılan paylaşımların altına yorumlar yazıldığı aktarıldı. İddianamede, Cevheri Güven tarafından yayınlanan video içeriklerinde yer alan konuların genel olarak Serkan Dinçer'in emniyette çalıştığı döneme ilişkin görev tanımı ile uyumlu konular olduğu, Güven tarafından YouTube kanalında yapılan video paylaşımlarında geçen iddiaların Serkan Dinçer tarafından Cevheri Güven ile paylaşılmış olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

FETÖ firarisi Cevheri Güven’e bilgi sızdırmışlardı! Soruşturma tamamlandı: Köstebek polisler için istenen ceza belli oldu

BELGELER BİREBİR AYNI
Öte yandan Dinçer'in cep telefonunda yapılan incelemelerde mesajlarda, dosyalarda ve fotoğraflar bulunan belge ve bilgilerin, Cevheri Güven'in yayınları belge ve bilgilerle birebir aynı olduğu ortaya çıktı. Dinçer'in telefonunda suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'a yönelik soruşturmaya ait 151 sayfadan mütevellit evrakların taranmış halinin Dinçer'in mail hesabına gönderildiği, taranmış evrakların 'cevheriyeulas@gmail.com' e-posta adresli Google kullanıcısı tarafından oluşturulduğu ve Dinçer tarafından kullanılan e posta ile paylaşıldığı kaydedildi. 'cevheriyeulas@gmail.com' isimli e-postanın da Dinçer'e ait olduğu tespit edildi.

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