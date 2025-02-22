AK Parti 8. Olağan Kongresi heyecanı! Erkan Kandemir: 100 binin üzerinde katılım bekliyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Kandemir, Türkiye'nin dört bir tarafından partiye gönül veren misafirleri ağırlayacaklarını belirterek, "Çok büyük ve coşku ile yeni bir dönemin kapısını aralayacağımız muhteşem finalin, 1 gün öncesindeyiz. Bizleri özlem ve dua ile destekleyenlerin, bir o kadar da dünyanın farklı coğrafyalarında siyaseti takip eden hemen hemen bütün insanlığın vicdanı olmuş bu hareketin kongresini, tüm dünya izliyor olacak. Bu heyecan ve motivasyon ile kongremize hazırlanıyoruz" dedi.

'ÖNCELİKLE 23 YILIN MUHASEBESİNİ YAPACAĞIZ'

Kandemir, "Malum, 119 günlük bir süreç yürüttük. 8'inci Olağan Büyük Kongre sürecimiz, 7 Ekim'de belde ve ilçelerde başlamış olup, illerde devam etmişti. Genel Başkanımız 29 kongremize bizzat önderlik etti. Kadın kolları kongrelerimiz, gençlik kolları kongrelerimizde muhteşem birlik ve beraberlik içerisinde bugüne gelmiş olduk. İnşallah yarın da Türkiye'nin dört bir tarafından misafirlerimiz gelecek. Bu pazar günü 100 binin üzerinde arkadaşımızın katılımı bekliyoruz. Genel Başkanımızın katılımı ile yeni bir dönemin kapısını aralamış olacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını, 3 ana başlıkta gerçekleştireceğini aktaran Kandemir, "Öncelik olarak 23 yılın muhasebesini AK Parti olarak yapacağız. Milletimizin, toplumun farklı kesimlerinin beklentilerine uygun mesajlarımız olacak. En önemlisi dünya siyasetine dair, Türkiye'nin bu yüzyılı nerede okuduğunu ve Türkiye'yi nereye taşıyacağının mesajlarını vereceği bir manifesto niteliğinde konuşma ile buluşmuş olacağız" dedi.

'BİRÇOK YABANCI DEVLET İNSANI TEŞRİF BUYURACAK'

Kongreye yoğun bir katılım öngördüklerini söyleyen Kandemir, "Kongremizde özellikle uluslararası katılımın çok yoğun olduğunu görüyoruz. Hem büyükelçiler düzeyinde hem siyasi parti temsilcileri anlamında dünyanın dört bir yanından kongremize birçok yabancı devlet insanı teşrif buyuracak. Özellikle büyükelçilerimizin yoğun katılım sağladığını görüyoruz. Bir kere daha anlıyoruz ki bu kongre yalnız Türkiye için değil, dünya siyaseti açısından yeni bir dönemin kapısını aralamış olacaktır. Küresel bir vizyon ile partimizin, ülkemizi taşıdığı küresel iddianın gereği olarak inşallah bu salonda yeni yüzyılın Türkiye'sinin adımlarını ve tohumlarını hep birlikte görmüş olacağız" açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Yarın Türkiye'mizin 4 bir yanından teşkilatlarımız, sevenlerimiz bu salonda olacaklar. Bizler de kongre süreçlerinde bu işin konseptini, anlamını, ortaya koyacak bir çalışma yapıyoruz. 14 Ağustos partimizin kuruluşuyla birlikte süreçlerimize başlamıştık. Sonrasında 81 ilde kongrelerimizi gerçekleştirdik.

Yarın bunu icra edip kampanyamızı sürdüreceğiz. Yeni film çalışmalarımız ve sahne performansları olacak. Asıl vurucu nokta Cumhurbaşkanımızın konuşmaları noktasında dünyaya vereceği mesajlar olacaktır. Türkiye'nin her bir yanından meslektaşlarımız yola çıktılar. Burada birçok organizasyon gerçekleştirdik. Hepsinden de coşkuyla ayrıldık. Bizim sahne performansı dediğimiz filmde bir ayrıntı var. Yarın onu görecekseniz. İşin sürpriz tarafı olduğu için yarına bırakalım" ifadelerini kullandı.

AK Parti 8. Olağan Kongresi yarın... Erkan Kandemir: "100 binin üzerinde katılım bekliyoruz" | Video