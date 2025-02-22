AK Parti 8. Olağan Kongresi yarın... Erkan Kandemir: "100 binin üzerinde katılım bekliyoruz" | Video
AK Parti 8. Olağan Kongresi yarın düzenlenecek. Kongre öncesi AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ile Hamza Dağ basın açıklaması düzenledi. AK Parti'li Kandemir, yarınki kongreye 100 binin üzerinde katılım beklediklerini açıkladı.
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