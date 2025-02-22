Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için 'Beni aday ilan edin' oyunu: "Bunlar katılmadan 2027 veya 2028 hesabı yapılamaz..."

İşte Mahmut Övür'ün 'DEM Parti küçülür mü büyür mü?' başlıklı yazısı

Eğer bugün Türkiye, demokrasi ve hukuk açığı yaşıyor ve ekonomik krizlerle boğuşuyorsa bunda eski vesayetin kurumsal kalıntıları kadar PKK terörünün de etkisi büyük.

Bu da en somut biçimde siyasetin zehirlemesiyle görüldü. Son yıllarda öyle bir noktaya gelindi ki PKK adeta iç siyaseti daha doğrusu iflah olmaz muhalefeti yönlendiren en etkili aktöre dönüştü. Sivil siyaset onu dönüştüreceğine, o sivilleri dönüştürdü.