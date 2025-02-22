En hızlı metro, yolcu rekoru kırdı

Türkiye'nin en hızlı metrosu olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy hattı 19 Şubat'ta 37 bin 843 yolcu taşıyarak rekor tazeledi. Hattın bir önceki rekoru üç ay önce 22 Kasım 2024'te 36 bin 389 yolcuyla kırılmıştı. Saatte 120 km hıza sahip metro hizmete açıldığı 2023 yılından bu yana toplam 16.5 milyon yolcuya hizmet verdi. Hattı Halkalı'ya uzatma çalışmaları devam ediyor. Hattımız tamamen açıldığında 69 kilometreden oluşan Gayrettepe- Halkalı arasında toplam 15 istasyonda hizmet verecek. ANKARA