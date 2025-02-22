Menderes Nehri’nde atık su rezaleti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinde doğan, Denizli ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 584 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik nedeniyle suyun rengi siyaha büründü. Nehirdeki kirlilik endişeye neden olmasının yanı sıra biyolojik çeşitliliği de olumsuz etkiliyor. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının kara atık sularını arıtılmadan direkt nehre verilmesinden kaynaklandığını söyleyerek, "Fabrikalar özellikle yağmurlu günlerde atıklarını nehre veriyor. Büyük Menderes Nehri'ne yakın birçok yerleşim yerinde zeytinyağı fabrikası var. Bunların çok sıkı denetlenmesi lazım. Kara atık sularını Menderes'e dökenler için, ilgili kurumların yaptırımları uygulaması gerekir. Şu anda oksijen alamadığı için yavru balıklar suyun yüzeyine çıkmış durumda. İki gün önce binlerce küçük balık ölmüştü" dedi.

KİRLİ SU TARLALARA VERİLİYOR

Son yıllarda Söke ve Aydın Organize Sanayi Bölgelerine büyük fabrikalar açıldığını, Denizli'de çok fazla tekstil fabrikası olduğunu, Uşak bölgesinden de dereler çaylar vasıtasıyla kirlilik yükü geldiğini vurgulayan Sürücü, bu fabrikaların atıklarının çoğunun arıtılmadan Büyük Menderes'e verildiğini kaydetti. Kışın yeteri kadar yağmur yağmadığı için barajlarda istenen su seviyesinin düşük olduğunu aktaran Sürücü, "Zaten az olan su kanallarla tarlalara verileceği için bu yaz Menderes'in içinde yürünebilecek bir hale geleceğini düşüyoruz" dedi. Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin biyolojik çeşitliliği etkilediğini dile getiren EKODOSD Başkanı Sürücü, "Bu suyla tarım yapılıyor. Yediğimiz sebzeler, meyveler, tarımsal ürünler bu suyla sulandığı için doğal olarak bütün insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Büyük Menderes Nehri, 584 kilometre boyunca sürüyor. Aydın, Menderes Nehri'nin son noktası. Nehrin bütün kirlilik yükü Aydın bölgesine geliyor. Aydın'daki diğer kirlilikle Büyük Menderes'e yüklenerek olumsuz durumlar meydana getiriyor" diye konuştu. DHA