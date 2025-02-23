AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde kritik mesajlar: Dünya siyaset tarihine adını yazdıran bir siyasi hareket!

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşiyor. "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganı ile gerçekleşen kongrede, bin 607 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrede ayrıca AK Parti'nin yeni şarkısının da tanıtılması ve kısa film gösteriminin yapılması planlanıyor.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek kongrede, önemli mesajlar verildi.

Tarihi kongreyle ilgili önemli mesajlar veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, salonda muhteşem bir atmosfer olduğunu belirterek "Kongremiz ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Bu soğuğa rağmen Türkiye'nin dört bir yanından teşkilat mensuplarımız kongremize geldiler. Salondaki delegelerimiz yerlerini aldılar. 8'inci olağan kongre süreci büyük bir heyecanla geçti. AK Parti'nin 23 yıldır iktidarda ilk günkü heyecanla yoluna devam etmesinin sebepleri var. 8'inci olağan kongremiz yeni bir tazelenme sağlayacak. 23 yıldır iktidarda gösterdiği başarıyla dünya siyaset tarihine adını yazdıran bir siyasi hareket" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD soruşturmasına değinen Bakan Tunç, "AK Parti'nin 23 yıldır iktidarda kalmasının en önemli sebebi milletinin sesine kulak vermesi, taleplerine duyarlı olması ve hukukun üstünlüğünü savunması ve sayısız reforma imza atmasıdır. Bunlar kolay olmadı hep vesayetçi anlayışın direnişiyle karşılaştık. Vesayetçi anlayışı tasfiye etmeye çalışırken muhalefetten destek bulamadık. Yeni bir anayasa istiyoruz Türkiye Yüzyılı'na başlarken yeni bir anayasa ile yolumuza devam edelim istiyoruz. Son zamanlardaki soruşturmalar üzerinden Türkiye'de hukuk güvenliğinin olmadığı yönündeki eleştiriler haksız eleştiriler. Bu eleştiriler çok haksız eleştiriler. Dışarıdan Türkiye'yi karalamaya yönelik eleştiriler var. Kara propagandalar yapmak isteyenler var. Türk yargısı geçen yıl 13 milyon 900 bin karar verdi. Özellikle devam eden yargı süreçlerini etkilemeye çalışırsanız hukuk devletinde bu olmaz" açıklamasını yaptı.

BAKAN BAYRAKTAR: TÜRKMEN GAZI İLE 1.5 MİLYON HANEYE YETECEK GAZ GELECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazının Türkiye'ye tedarikinin 30 yıllık bir rüya olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar Türkiye'yi enerji koridoru konumuna getirecek proje ile 1,5 milyon haneye yetecek gazın geleceğini söyledi.

BAKAN TEKİN: ÇAĞIN EĞİTİM ANLAYIŞINA AYAK UYDURAN BİR MÜFREDAT GETİRDİK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "AK Parti değişimi yakaladığı ve ayak uydurduğu için tek başına iktidar olmayı başardı. Bugün de ben bu geleneği devam ettireceğini düşüyorum cumhurbaşkanımızın. İnşallah hayırlı olur. Liste toplumun tüm kesimini yansıtacak. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ie çağın eğitim anlayışına ayak uyduran bir müfredat anlayışı getirdik.