AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nde kritik mesajlar: "Dünya siyaset tarihine adını yazdıran bir siyasi hareket" | Video
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor. Ankara Spor Salonu'nda yapılan tarihi kongre öncesi kritik mesajlar verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 23 yıldır iktidarda olan AK Parti için "Dünya siyaset tarihine adını yazdıran bir siyasi hareket" dedi.
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