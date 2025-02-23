SON DAKİKA! AK Parti’de yeni MKYK ilk kez toplandı

Son dakika haberleri: AK Parti'de yeni MKYK Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı.

YENİ MKYK ÜYELERİ BELLİ OLDU

Öte yandan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongrede 1607 delegeden, 1547'si oy kullanırken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu oyların tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.

Kongrede, Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu ve Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu listeleri de belli oldu. Buna göre MKYK listesinde Abdulkadir Develi, Abdurrahman Akyüz, Ahmet Baha Öğütken, Ahmet Bal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali İhsan Yavuz, Ayşe Keşir, Aziz Babuşçu, Belgin Uygur, Cengiz Tokmak, Çiğdem Karaaslan, Derya Ayaydın, Dursun Ataş,