Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için canla başla koşturacağız

Bir kongremizin daha sonuna geldik. Çok güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz. Unutmayın, hizmet eden izzet bulur. Önümüzdeki dönemde hepimizin omuzlarındaki yük daha da ağırlaştırmıştır. Vatandaşlarımız muhalefetin içler acısı halini gördükçe bize dönüyor. Milletimiz geleceğini bu harekette, cumhur ittifakında görüyor. Bu umutları boşa çıkarma gibi bir hakkımızın olmadığını sizler de gayet iyi biliyorsunuz. 23.5 yıldır milletimizin bize yüklediği emaneti yere düşürmedik, Allah'ın izniyle bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Bize durmak, duraksamak yok. Bu kutlu yolculukta rehavete asla yer yoktur. Yola çıktığımız andaki heyecanla, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için canla başla koşturacağız.

Başkan Erdoğan: İsimler fanidir, baki olan tek şey davadır