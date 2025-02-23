Başkan Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için canla başla koşturacağız" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından oyunu kullandı. Başkan Erdoğan oy verme işleminin ardından teşekkür konuşmasını gerçekleştirdi. "Tüm arkadaşlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum." diyerek sözlerine başlayan Başkan Erdoğan, "Bize durmak, duraksamak yok. Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için canla başla koşturacağız" ifadelerini kullandı.