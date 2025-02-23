Mavi Vatan’a yeni güç

TUZLA Anadolu Tersanesi'nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yapılan yeni tip çıkarma gemisi (YLCT) Ç-159 dün gerçekleştirilen törenle denize indirildi. Törende konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SSB olarak temel amaçlarının güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan platform ve sistemleri azami oranda yerli ve milli imkânlarla sağlamak olduğunu söyledi. Görgün "Milli savaş sistem ve ekipmanını kullandığımız gemilerimizdeki yerlilik oranını, son 23 yılda yüzde 20'den yüzde 80 seviyelerine çıkarmayı başardık" dedi.