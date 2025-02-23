Haberler Gündem Haberleri Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! Başkan Erdoğan'ın A Takımı belli oldu
Giriş Tarihi: 23.2.2025 18:26 Son Güncelleme: 23.2.2025 18:46

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! Başkan Erdoğan'ın A Takımı belli oldu

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, yeni MYK üyelerini açıkladı.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! Başkan Erdoğan’ın A Takımı belli oldu

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının sonrası konuştu.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

"AK Parti ve Cumhur İttifakı bir kez daha en büyük gücünü milletinden aldığını göstermiştir. Burada Cumhur İttifakı'nın gücünü kongrelerimiz vesilesiyle gittiğimiz her yerde gördük.

İlk MKYK toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışmalarla ilgili talimatları oldu. Yeni dönemde görev yapacak MYK belli oldu.

İŞTE YENİ MYK LİSTESİ

Genel Başkan Vekili Efkan Ala

Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş

Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı

Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş

Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz

Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar

Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya

Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir

Mali ve İdari İşler Başkanı Baha Öğütken

Detaylar geliyor...

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi: Yeni MKYK listesi belli oldu!

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! Başkan Erdoğan'ın A Takımı belli oldu
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