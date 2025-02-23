Tanju Özcan’dan Mansur Yavaş’a ‘sahte diploma’ tepkisi: Fırsatçı…

MANSUR YAVAŞ'TAN TEK CÜMLELİK YANIT: BERABER İZLEYELİM

Yaşanan bu gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken, Mansur Yavaş'ın bir basın mensubunun "sahte diploma" soruşturması ile ilgili yönelttiği soruya verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Yavaş, kendisine yöneltilen "Bir diploma tartışması var. Tam da ön seçime girme hakkını kazandığında Sayın Ekrem İmamoğlu'na böyle bir soruşturma açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna tek cümlelik yanıt verdi:

"Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu?"