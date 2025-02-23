Tanju Özcan’dan Mansur Yavaş’a ‘sahte diploma’ tepkisi: Fırsatçı…

"Şaibeli kurultay" iddiaları ile çalkalanan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), bir diğer gündem Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön plana çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında seçim yapmak... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yapılacak ön seçim için erken olduğunu söylerken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise aday adaylığını ilan etti.
İki isim arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gerilim iyice tırmanırken, Ekrem İmamoğlu hakkında "sahte diploma" soruşturması başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer alması üzerine "Resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlattı.
Savcılık, 26 Şubat günü İmamoğlu'nu savcılığa ifade vermesi için çağrı kağıdı ile davetiye gönderdi.
MANSUR YAVAŞ'TAN TEK CÜMLELİK YANIT: BERABER İZLEYELİM
Yaşanan bu gelişmeler gündemdeki sıcaklığını korurken, Mansur Yavaş'ın bir basın mensubunun "sahte diploma" soruşturması ile ilgili yönelttiği soruya verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.
Yavaş, kendisine yöneltilen "Bir diploma tartışması var. Tam da ön seçime girme hakkını kazandığında Sayın Ekrem İmamoğlu'na böyle bir soruşturma açılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna tek cümlelik yanıt verdi:
"Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim, olur mu?"
TANJU ÖZCAN'DAN TEPKİ: FIRSATÇISIN!
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, isim vermeden Mansur Yavaş'ı hedef alıp "fırsatçılıkla" suçladı.
Özcan, "Sayın Ekrem İmamoğlu, partimizin en önemli değerlerinden biridir. İktidarın, elindeki tüm güçleri (Yargı ve idari) kullanarak, Sayın İmamoğlu'nu itibarsızlaştırmaya ve siyaseten bitirmeye dönük çabalarını demokrasi adına kaygı ile takip ediyoruz. Gün, fırsatçıların "Bekleyelim görelim" günü değil, partimizin aslan bir evladının yanında dimdik durma günüdür." ifadelerini kullandı.