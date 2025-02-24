8. kez genel başkan seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde, 1547 oyun tamamını alarak 8. kez AK Parti Genel Başkanlığı'na seçildi. Kongre Divan Başkanı Abdullah Güler, 1607 delegenin 1547'sinin oy kullandığını, Erdoğan'ın, oyların tamamını aldığını duyurdu. Partinin 75 üyeden oluşan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da aynı oylamayla belirlendi.Erdoğan, kongreyi başarı ile gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bugünden itibaren parti çalışmalarımıza, milletimize hizmette yeni bir heyecan ile birlikte tekrar yola koyuluyoruz. Hizmet eden izzet bulur. Önümüzdeki dönemde sırtınızdaki yük daha da artmıştır. Vatandaşlarımız muhalefetin içler acısı halini gördükçe bize dönüyor. Tüm sorunlarına rağmen milletimiz çözümü bizde, Cumhur İttifakı'nda buluyor. Milyonlarca kardeşimiz gözünü ve kulağını bize çevirmiş durumda. 23,5 yıldır milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmadık, yaşatmayacağız. Bize durmak yok, bize duraksamak yok, bize vazgeçmek yok. Millete hizmet sevdamızı eksiltmeden, azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yola çıktığımız aşkla, coşkuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için aşkla, coşku ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.Kongrede İyi Parti'den ayrılan Konya Milletvekili Ünal Karaman, İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi'nden istifa eden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerine rozetlerini taktı ve birlikte fotoğraf çektirdi.AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle genel başkan yardımcılığı sayısı 16'dan 19'a çıkarıldı. Tüzükte yapılan değişiklikle Türk Devletleri ile İlişkiler, Sağlık Politikaları ve Kültür ve Sanat Politikaları adlarında 3 yeni başkanlık kuruldu. Böylece başkanlık sayısı 19'a çıkmış oldu.Kongrede "Söylensin Şarkımız" ve "Bir Kurtuluş Mehteri" isimli iki yeni şarkı da ilk kez söylendi.