CHP'de Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararının alınmasının ardından alevlenen tartışmalar, Lütfü Savaş'ın açıklamaları ile had safhaya ulaştı. CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.
İMAMOĞLU'NA SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASI
Şaibeli kurultay krizinin yankıları sürerken bu kez CHP'de ön seçim krizi patlak verdi. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim dayatması yapan ve böylelikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası bir Cumhurbaşkanlığı adaylığı hamlesini engellemek isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "sahte diploma" soruşturması başlatılmıştı.
YÖK'TEN DİPLOMANIN SAHTELİĞİNE İLİŞKİN TESPİTLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen ihbar doğrultunda 2024 yılının Aralık ayında Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının geçerliliğinin incelenmesi için Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) müzekkere yazmıştı. Savcılığın müzekkeresine ilişkin YÖK'ten gelen cevap yazısında, İmamoğlu'nun diplomasının sahteliğine ilişkin bulgular yer aldığı belirtilmişti.
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİKTEN SORUŞTURMA
Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Savcılık, 26 Şubat günü İmamoğlu'nu savcılığa ifade vermesi için çağrı kağıdı ile davetiye göndermişti.
Lütfü Savaş, Ekrem İmamoğlu'nu "Sahte diploma" üzerinden bombaladı: Daha ÖSYM'yi kazanamamışsın
LÜTFÜ SAVAŞ'TAN İMAMOĞLU: DAHA ÖSYM'Yİ KAZANAMAMIŞSIN...
CHP'li Lütfü Savaş, katıldığı bir canlı yayın programında Ekrem İmamoğlu'nu sahte diploma soruşturması üzerinden bombaladı. Savaş, "Hem Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun, hem ÖSYM'yi kazanamamışsın, benim karşımda konuşamazsın." dedi.