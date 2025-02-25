RESMİ BELGEDE SAHTECİLİKTEN SORUŞTURMA

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Savcılık, 26 Şubat günü İmamoğlu'nu savcılığa ifade vermesi için çağrı kağıdı ile davetiye göndermişti.

Lütfü Savaş, Ekrem İmamoğlu'nu "Sahte diploma" üzerinden bombaladı: Daha ÖSYM'yi kazanamamışsın

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN İMAMOĞLU: DAHA ÖSYM'Yİ KAZANAMAMIŞSIN...

CHP'li Lütfü Savaş, katıldığı bir canlı yayın programında Ekrem İmamoğlu'nu sahte diploma soruşturması üzerinden bombaladı. Savaş, "Hem Cumhurbaşkanı adayı olacağım diyorsun, hem ÖSYM'yi kazanamamışsın, benim karşımda konuşamazsın." dedi.