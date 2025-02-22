Chp’de “17’ler” krizi! Gökhan Günaydın imzaya davet etti, hiçbiri icabet etmedi

Hafta boyu milletvekilleri ile yakın temas halinde olan Günaydın'ın, fire vermeden 133 imzanın tamamını alabilmek için çalıştığı öğrenildi. İmamoğlu'nun sağ kolu olarak da bilinen Günaydın, 133 milletvekilinin tamamını İmamoğlu için imza vermeye davet etti ve bu süreçte partinin 'birlik-beraberlik görüntüsü' sergilemesinin önemine dikkat çekti.

GÜNAYDIN'IN ÇABASI SONUÇ VERMEDİ

Günaydın'ın bu girişimine Kılıçdaroğlu'na yakın 17 milletvekilinin hiçbiri icabet etmedi.