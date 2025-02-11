Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na uyarı: "Bu saldırıyı durdurun!" Belgeleri çıkardı, tek tek gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında bir zirve gerçekleşti. Özel ve İmamoğlu, Yavaş'ı ikna etmek için 2.5 saat süren bir görüşme yaptı. Bu toplantıda Yavaş'ın yöntem ve zamanlamaya ilişkin itirazları ele alındı ancak görüşmeden uzlaşma çıkmadı.
YAVAŞ ANKETLER BAZ ALINSIN DİYOR!
Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin tüm anketlerde Mansur Yavaş'ın gerisinde çıkan Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i kıskaca alarak ön seçim yapılmasını kabul ettirdiği bilinirken, Mansur Yavaş'ın ise süreçte ön seçimin değil anketlerin baz alınması gerektiğini savunduğu kamuoyunda çokça yer almıştı.
YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA UYARI: BU SALDIRIYI DURDURUN!
Öte yandan; Üçlü buluşmada Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken bir uyarıda bulunduğu da yazıldı. Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trollerinin Mansur Yavaş'a yönelik sistematik saldırılarının konuşulduğu zirvede Yavaş'ın beraberinde götürdüğü dosyalar ile birlikte konuyla ilgili bazı belgeleri İmamoğlu'na gösterdiği ve, "İşte, size yakın olduğunu öğrendiğim bazı kişiler benim aleyhimde yazıp-çiziyorlar. Bu troll ekibini durdurmanız gerekir. İşte bunların bazılarının isimleri ve benim için yazdıkları. Bunları durdurmanız gerekir" dediği Sözcü Yazarı Saygı Öztürk tarafından yazıldı.
Ekrem İmamoğlu'nun ise böyle bir durumdan bilgisinin olmadığı ve konuyu inceleteceği ifade edildi.