Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'na uyarı: "Bu saldırıyı durdurun!" Belgeleri çıkardı, tek tek gösterdi

YAVAŞ'TAN İMAMOĞLU'NA UYARI: BU SALDIRIYI DURDURUN!

Öte yandan; Üçlü buluşmada Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken bir uyarıda bulunduğu da yazıldı. Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trollerinin Mansur Yavaş'a yönelik sistematik saldırılarının konuşulduğu zirvede Yavaş'ın beraberinde götürdüğü dosyalar ile birlikte konuyla ilgili bazı belgeleri İmamoğlu'na gösterdiği ve, "İşte, size yakın olduğunu öğrendiğim bazı kişiler benim aleyhimde yazıp-çiziyorlar. Bu troll ekibini durdurmanız gerekir. İşte bunların bazılarının isimleri ve benim için yazdıkları. Bunları durdurmanız gerekir" dediği Sözcü Yazarı Saygı Öztürk tarafından yazıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun ise böyle bir durumdan bilgisinin olmadığı ve konuyu inceleteceği ifade edildi.