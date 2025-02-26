Çelik’ten Özel’e tepki: Sen önce CHP’yi yönet

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan konuşmasına tepki gösterdi. AK Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapan Çelik, "CHP Genel Başkanı'nın kuvvet komutanlarını doğrudan hedef alarak bir konuşma yapması, her türlü siyaset adabına aykırıdır. Geçmişte de CHP'nin milletten vize alamadığı için tercih ettiği iki yol vardı. Bir tanesi TSK'nın içini karıştırarak kendisine siyasi yol bulmak, ikincisi ise yargının içine karışarak oralarda hizipçilik yapıp kaos çıkarmaktı. Şimdi de disiplin soruşturması çerçevesinde kuvvet komutanlarını hedef gösteriyor. CHP'ye gönül veren değerli vatandaşlarımız için bunu kayda geçirmek isterim, şundan duydum bundan duydum diyerek yorum yapıyor. Bu ciddiyetsizlik, bu kapasitesizlik ve maalesef bu siyaset üretmekteki zaaf giderilemiyor. CHP bir yönetim sorunu var" dedi. Çelik, "Özel'in yapacağı tek konu var. O da CHP'yi yönetmektir. CHP'nin uğraşması gereken en önemli konu şaibeli kurultay" diye konuştu. ANKARA