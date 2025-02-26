Ekrem İmamoğlu’nun usülsüz diploma skandalını örtbas çabası: Özgür Özel’den akıldışı savunma!

ÖZEL'DEN AKILDIŞI SAVUNMA!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' skandalını örtmek için akıl dışı bir savunmaya girişti. Özgür Özel, "Hayır. Neyine iptal olacak, var olan şey yok olur mu? 31 sene önce verilmiş diploma, geçilmiş dersler… Üniversite ilan etmiş, 'Gelin başvurun bana' demiş, başvuruyu kabul etmiş." dedi.

Özel, "31 yıl önce biri cinayet işlemiş olsa zaten zaman aşımından o cinayet ortadan kalkıyor hukuken." ifadelerini kullandı.