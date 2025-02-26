Milete hizmete adanmış bir ömür! Başkan Erdoğan’ı Kasımpaşa’daki komşuları anlattı: Bugünleri söylüyormuş demek ki...

Kasımpaşa Esnafı İsmail Doğan - Cumhurbaşkanımızın rahmetli babam çocukluk arkadaşıdır. Anıları bende çok var... Tayyip abi büyükşehir belediye başkanıyken ben gece 2'lere 3'lere kadar iş yerinde beklerdim, babam Tayyip abinin geleceği söylerdi. çıraktım o zaman temizlik yapıyorduk. Saat gece 2'de 3'te çok anıları vardır babamla traş olduğu zaman.

Kasımpaşa esnafı Ali Kazar - Komşuluk bizde aile gibiydik. Geldiği zaman çağırırdı, sabaha kadar oturduğumuz günler olurdu. Anlatırdı, bugünleri anlatıyormuş demek ki... Bunları yapacağız diyerek...