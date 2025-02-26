Video Haber Başkan Erdoğan 71 yaşında! Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı: "Hiç çizgisinden çıkmadı" | Video
Başkan Erdoğan 71 yaşında! Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı:

Başkan Erdoğan 71 yaşında! Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı: "Hiç çizgisinden çıkmadı" | Video

26.02.2025 | 10:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün 71. doğum günü. 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğan Başkan Erdoğan'ı komşuları böyle anlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan 71 yaşında! Komşuları Başkan Erdoğan’ı anlattı: Hiç çizgisinden çıkmadı | Video 02:25
Başkan Erdoğan 71 yaşında! Komşuları Başkan Erdoğan'ı anlattı: "Hiç çizgisinden çıkmadı" | Video 26.02.2025 | 10:43
Savcılık İstanbul Üniversitesi’ne yazı gönderdi! Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali istendi | Video 05:44
Savcılık İstanbul Üniversitesi'ne yazı gönderdi! Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali istendi | Video 26.02.2025 | 10:12
Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler operasyonunda 153 şüpheli yakalandı | Video 01:44
"Narkokapan-14: Şehit Bora Barış Güler" operasyonunda 153 şüpheli yakalandı | Video 26.02.2025 | 08:28
5 yıl önce kaçmıştı, yine polisleri peşine taktı | Video 03:51
5 yıl önce kaçmıştı, yine polisleri peşine taktı | Video 26.02.2025 | 08:27
Lütfü Savaş, Ekrem İmamoğlu’nu Sahte diploma üzerinden bombaladı: Daha ÖSYM’yi kazanamamışsın 00:48
Lütfü Savaş, Ekrem İmamoğlu'nu "Sahte diploma" üzerinden bombaladı: Daha ÖSYM'yi kazanamamışsın 25.02.2025 | 23:44
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar! 22:21
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 25.02.2025 | 18:40
Başkan Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah’ı kabul etti | Video 00:30
Başkan Erdoğan, Ürdün Haşimi Krallığı Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah'ı kabul etti | Video 25.02.2025 | 15:48
Bercan Tutar | Ukrayna savaşının küresel sistemdeki domino etkisi 04:23
Bercan Tutar | Ukrayna savaşının küresel sistemdeki domino etkisi 25.02.2025 | 15:20
Haşmet Babaoğlu | Avrupa’nın sahte hoşlukları 03:03
Haşmet Babaoğlu | Avrupa'nın sahte hoşlukları 25.02.2025 | 15:16
Ekrem İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ soruşturmasındaki YÖK raporunun detayları ortaya çıktı | Video 00:48
Ekrem İmamoğlu'nun ‘sahte diploma' soruşturmasındaki YÖK raporunun detayları ortaya çıktı | Video 25.02.2025 | 14:12
Mahmut Övür | Diploma sahtekârlığını kim yaptı? 04:42
Mahmut Övür | Diploma sahtekârlığını kim yaptı? 25.02.2025 | 15:14
Hilal Kaplan | Sağ, Cumhur İttifakı’dır 04:18
Hilal Kaplan | Sağ, Cumhur İttifakı'dır 25.02.2025 | 15:04
Salih Tuna | İmamoğlu’nu o mu sattı? 04:28
Salih Tuna | İmamoğlu’nu o mu sattı? 25.02.2025 | 15:01
Çift emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Uzman isim 10 yıl+56 yaş kuralını anlattı | Video 52:09
Çift emekli maaşı almak isteyenler dikkat! Uzman isim 10 yıl+56 yaş kuralını anlattı | Video 25.02.2025 | 12:18
Bayraktar TB2 Jandarmadaki 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamladı | Video 00:45
Bayraktar TB2 Jandarmadaki 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamladı | Video 25.02.2025 | 10:41
Bakan Yerlikaya açıkladı: Sekiz ayrı suç örgütüne yapılan operasyonlarda 74 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:37
Bakan Yerlikaya açıkladı: Sekiz ayrı suç örgütüne yapılan operasyonlarda 74 şüpheli gözaltına alındı | Video 25.02.2025 | 08:31
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Türkiye barış görüşmesi için ev sahibi olabilir | Video 38:53
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Türkiye barış görüşmesi için ev sahibi olabilir" | Video 24.02.2025 | 12:36
Başkan Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna savaşı mesajı: Kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışacağız | Video 02:58
Başkan Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna savaşı mesajı: "Kalıcı barışın tesisi için tüm gücümüzle çalışacağız" | Video 24.02.2025 | 12:36
Başkan Erdoğan: Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için canla başla koşturacağız | Video 06:43
Başkan Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için canla başla koşturacağız" | Video 23.02.2025 | 15:14
Başkan Erdoğan: İsimler fanidir, baki olan tek şey davadır | Video 01:09:06
Başkan Erdoğan: "İsimler fanidir, baki olan tek şey davadır" | Video 23.02.2025 | 12:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA