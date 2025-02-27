Abdullah Öcalan çağrıyı yaptı: PKK köprüden önce son çıkışta! | Melih Altınok yazdı

'Terörsüz Türkiye' hedefi için atılan adımlar sonrası terör elebaşı Abdullah Öcalan dün PKK'ya çağrı yaptı. Abdullah Öcalan, PKK kongresinin toplanmasını ve örgütün fesh edilmesi gerektiği mesajını verdi. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok da bugünkü köşesinde yaşanan tarihi gelişmeyi değerlendirdi.
İşte Melih Altınok'un 'Artık hiçbir bahaneleri yok' başlıklı yazısı:
İmralı'da PKK'nın yasal partisi olan DEM heyeti ile son görüşmesini gerçekleştiren Öcalan beklenen çağrıyı yaptı.
Ne yalan söyleyeyim, daha uzun bir metin bekliyordum. Neyse ki PKK'nın ortaya çıkış gerekçelerinin yeni yüzyıla girerken ortadan kalktığını anlatan Öcalan özet geçmişti.
"Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur" şeklinde net cümleler kurduğu metnini şöyle sonlandırıyordu:
"Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir."
Evet, örgütü fiilen yöneten dağ kadrosuna güvenmiyoruz. Düz ovadaki temsilcileri için de aynı durum geçerli.
"UZATMALARIN SONUNA GELDİKLERİNİN FARKINDALAR..."
Ama bir yere kadar direnebilirler. Zira Trump'ın gelişi ve Suriye devriminin ardından yıllardır oynadıkları uzatmaların sonuna geldiklerinin onlar da farkında.
"Atakürt" muamelesi yaptıkları manevi önderleri "Artık bu iş anlamsız, sürdürülebilir değil" dedikten sonra aynı yolda ısrar etmenin marjinalize olmak, halk desteğini kaybetmek anlamına geleceğini görmemeleri imkânsız.
"KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞ..."
Yıllarca sündürdükleri Çözüm Süreci'ndeki performanslarının aksine bu kez İmralı'ya takoz olmamaları, 4 ayda bir sonuca ulaşmaları aydınlandıklarının göstergesi.
Umarım, varılan noktanın kendilerine tanınmış son fırsat, köprüden önce son çıkış olduğunu unutmazlar ve siyaseti, demokrasimizi istismar eden, toplumsal huzuru bozan, kaynaklarımızın israfına sebep olan bu ayak bağı tarihe gömülür.