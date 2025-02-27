Abdullah Öcalan çağrıyı yaptı: PKK köprüden önce son çıkışta! | Melih Altınok yazdı

"UZATMALARIN SONUNA GELDİKLERİNİN FARKINDALAR..."

Ama bir yere kadar direnebilirler. Zira Trump'ın gelişi ve Suriye devriminin ardından yıllardır oynadıkları uzatmaların sonuna geldiklerinin onlar da farkında.

"Atakürt" muamelesi yaptıkları manevi önderleri "Artık bu iş anlamsız, sürdürülebilir değil" dedikten sonra aynı yolda ısrar etmenin marjinalize olmak, halk desteğini kaybetmek anlamına geleceğini görmemeleri imkânsız.