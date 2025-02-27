Son dakika! Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK’ya silah bırakma çağrısı mı yapacak? ’Terörsüz Türkiye’ için kritik gün!

"ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GEÇİLECEK"

Türkiye'nin gelişmesindeki en büyük engelin terör olduğunu söyleyen Yılmaz Tunç, "Ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terör örgütüydü, terördü. Terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülke konumundayız. Türkiye Yüzyılı'na başlarken önümüzdeki bu engeli kaldırma iradesi var. Bu konudaki çabalara değer veriyoruz. Bu konuda özellikle terör örgütünün feshine yönelik bir açıklama yapılacaksa elbette ki bunun muhatabı terör örgütü elebaşı bu açıklamayı terör örgütüne yönelik yapacak ve terör örgütü de silah bıraktığı takdirde, bu açıklamayı dikkate aldığı takdirde, ülkemizin terörsüz bir Türkiye'ye adım atması noktasında önemli bir aşamaya geçilmiş olacak" dedi.

Görüntülü mesaj ile ilgili Bakan Yılmaz Tunç, "Yarın Dem Partililerin görüşmeleri bir gerçekleşsin sonraki süreçte gerekli açıklamaları yaparız. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.