Son dakika! Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK’ya silah bırakma çağrısı mı yapacak? ’Terörsüz Türkiye’ için kritik gün!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröre karşı tavizsiz tavrıyla ilerleyen 'Terörsüz Türkiye' hedefi için önemli bir güne gelindi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'silah bırakma ve örgütü tasfiye' çağrısı bilinirken; DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya doğru teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için yola çıktı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ziyaretin ardından kapsamlı bir açıklaması yapması ve terör örgütüne silah bırakma örgütü lağv mesajı vermesi bekleniyor.
DEM PARTİ HEYETİ İMRALI'YA DOĞRU YOLA ÇIKTI!
DEM Parti heyeti, bölücü terör örgütü elebaşı ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı.
DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre; 3'üncü görüşme için İmralı'ya giden heyet genişledi. İlk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yanında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da heyette bulundu.
PKK'YI FESH VE SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI
Heyetin İmralı'ya ziyaretinin ardından kapsamlı bir açıklama yapılması bekleniyor. DEM Parti, açıklamanın saat 17.00'da İstanbul'da yapılacağını bildirdi.
Öcalan'ın bir sayfalık mesajında örgütü feshettiğiyle birlikte "gelinen aşamada silahlı mücadelenin bir anlamı kalmadığı ve bu dönemin bittiği" vurgusu bulunacak.
ÇAĞRI KİMLERİ KAPSAYACAK?
Beklenen silah bırakma ve örgütü fesh çağrısı başta Kandil olmak üzere örgütün Suriye, İran, Irak topraklarındaki bileşenleri ile Avrupa'daki örgütlenmelerini kapsayacağı değerlendiriliyor.
BAKAN TUNÇ'TAN SÜREÇLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde DEM Parti heyetinin İmralı süreciyle ilgili açıklama yaptı.
Yılmaz Tunç, "Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında başlatmış olduğu önemli bir çalışma var. Terörsüz Türkiye hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrıya yönelik, Sayın Bahçeli'nin bu konuşmasından sonraki iradesi ortada ve başlayan bir çalışma var. Tüm hedef burada terörsüz bir Türkiye, terörün tamamen sonlandırılması. 40 yıldan bu yana bu ülkeye çok büyük zarar veren terör örgütünün kendini feshetmesi, tüm hedef bu. Türkiye Yüzyılı'na girerken huzurlu bir geleceğe Türkiye'nin adım atması noktasında büyük bir çaba söz konusu. Bu çabanın tabii terörün sonlandırılmasıyla gerçekleşmesi çok önemli ülkemiz açısından" diye konuştu.
"ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GEÇİLECEK"
Türkiye'nin gelişmesindeki en büyük engelin terör olduğunu söyleyen Yılmaz Tunç, "Ülkemizin gelişmesinin, kalkınmasının önünde en büyük engel terör örgütüydü, terördü. Terörün her türlüsüyle mücadele eden bir ülke konumundayız. Türkiye Yüzyılı'na başlarken önümüzdeki bu engeli kaldırma iradesi var. Bu konudaki çabalara değer veriyoruz. Bu konuda özellikle terör örgütünün feshine yönelik bir açıklama yapılacaksa elbette ki bunun muhatabı terör örgütü elebaşı bu açıklamayı terör örgütüne yönelik yapacak ve terör örgütü de silah bıraktığı takdirde, bu açıklamayı dikkate aldığı takdirde, ülkemizin terörsüz bir Türkiye'ye adım atması noktasında önemli bir aşamaya geçilmiş olacak" dedi.
Görüntülü mesaj ile ilgili Bakan Yılmaz Tunç, "Yarın Dem Partililerin görüşmeleri bir gerçekleşsin sonraki süreçte gerekli açıklamaları yaparız. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.