Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan çağrı: PKK kendini feshetmeli

DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı. Öcalan terör örgütüne, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısı yaptı.