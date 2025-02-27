Video Haber Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan çağrı: PKK kendini feshetmeli
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan çağrı: PKK kendini feshetmeli

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan çağrı: PKK kendini feshetmeli

27.02.2025 | 18:29

DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını Türkçe ve Kürtçe paylaştı. Öcalan terör örgütüne, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısı yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan çağrı: PKK kendini feshetmeli 17:55
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan çağrı: PKK kendini feshetmeli 27.02.2025 | 18:29
İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama: Sonuca bakacağız 12:22
İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama: Sonuca bakacağız 27.02.2025 | 17:44
İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama: Sonuca bakacağız 13:53
İmralı’dan PKK’ya fesih çağrısı sonrası AK Parti’den ilk açıklama: Sonuca bakacağız 27.02.2025 | 17:41
Mahmut Övür | ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘hayırlı cuma’ 03:43
Mahmut Övür | ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘hayırlı cuma’ 27.02.2025 | 15:21
Yavuz Donat | Ramazan fırsatçıları 09:38
Yavuz Donat | Ramazan fırsatçıları 27.02.2025 | 15:19
Salih Tuna | CHP’li dostlarıma müjde! 04:21
Salih Tuna | CHP'li dostlarıma müjde! 27.02.2025 | 15:17
Faruk Erdem | Çalışana çifte emeklilik 06:00
Faruk Erdem | Çalışana çifte emeklilik 27.02.2025 | 15:09
Bercan Tutar | Sadece ‘arabulucu’ değil ‘oyun kurucu’yuz da... 03:51
Bercan Tutar | Sadece ‘arabulucu’ değil ‘oyun kurucu’yuz da... 27.02.2025 | 15:08
Haşmet Babaoğlu | Biraz insan olmak... 02:54
Haşmet Babaoğlu | Biraz insan olmak... 27.02.2025 | 15:06
İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde | Video 01:48
İki HÜRJET aynı anda gökyüzünde | Video 27.02.2025 | 14:37
Mansur Yavaş’tan gerilimi tırmandıracak sözler: Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir | Video 00:32
Mansur Yavaş'tan gerilimi tırmandıracak sözler: "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" | Video 27.02.2025 | 14:13
Yeniden büyük Türkiye ve Yeni bir dünya idealleri sunan lider: Necmettin Erbakan | Video 21:05
"Yeniden büyük Türkiye" ve "Yeni bir dünya" idealleri sunan lider: Necmettin Erbakan | Video 27.02.2025 | 13:04
Bebek’teki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi | Video 00:26
Bebek'teki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi | Video 27.02.2025 | 11:49
Gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü | Video 00:12
Gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü | Video 27.02.2025 | 11:39
8 ayrı suç örgütüne jandarmadan operasyon: 63 şüpheli yakalandı, 48’i tutuklandı | Video 00:48
8 ayrı suç örgütüne jandarmadan operasyon: 63 şüpheli yakalandı, 48’i tutuklandı | Video 27.02.2025 | 08:49
SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı | Video 01:32
SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı | Video 27.02.2025 | 08:23
Sinop merkezli 3 ilde uyuşturucuya yönelik Hücre-14 operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video 01:04
Sinop merkezli 3 ilde uyuşturucuya yönelik "Hücre-14" operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Video 27.02.2025 | 08:22
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: İstanbul’u yeniden kazanacağız 56:40
AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir: İstanbul'u yeniden kazanacağız 26.02.2025 | 23:35
AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Erdoğan’a sürpriz doğum günü 00:17
AK Parti Gençlik Kollarından Başkan Erdoğan’a sürpriz doğum günü 26.02.2025 | 22:32
Nebi Miş | Avrupa’nın içine düştüğü çıkmaz ve Türkiye 03:51
Nebi Miş | Avrupa’nın içine düştüğü çıkmaz ve Türkiye 26.02.2025 | 16:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA