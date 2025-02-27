AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir medya temsilcileriyle buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul 8'inci Olağan İl Kongresi ve 8. Olağan Büyük Kongre sonrası medya kuruluşlarının yöneticileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltıya, Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru ve çeşitli medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri, yayın şefleri katıldı. Özdemir, göreve geldiği günden itibaren İstanbul'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verdi.

'ÇALINMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ'

Yenilenen AK Parti İstanbul İl teşkilatın önümüzdeki dönemde İstanbul'u yeniden hizmetlerle buluşturulacağını ifade eden Özdemir. "Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul" sözünü hatırlatarak "Sokak sokak, mahalle mahalle, birebir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız" dedi.

'RAKİPLERİMİZİN BAKIŞ AÇILARINI DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Başkan Özdemir, "Bizler polemiklerle değil yaptığımız hizmetlerle rakiplerimizin bakış açılarını değiştireceğiz." dedi.